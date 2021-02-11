Колапс у Києві: що буде з містом, коли сніг почне танути

Коли сніг почне танути і що станеться після підвищення температури

Синоптики прогнозують, що до кінця лютого в Україні триматиметься мінусова температура, при цьому снігу буде додаватися. Тому сніг просто не встигатиме танути.

Прогноз погоди в Києві на місяць

А от у випадку різкого підвищення температури сніг перетворюється в "кашу" і величезні калюжі, з якими може не впоратися зливова каналізація. Особливо це погіршує ситуацію на дорогах у великих мегаполісах.

В Карпатах збільшується ризик сходження лавин. Крім того, західні області часто страждають від весняних паводків в результаті рясного танення снігового покриву.

Коли за останні десятиліття були найбільш снігові зими

Минула зима 2019-2020 була практично безсніжною. Та й за всю історію метеоспостережень було дуже мало безсніжних зим. Менше всього опадів було зафіксовано в Києві взимку 1996-1997 років - приблизно 7 см снігу, а найбільше - в 1970 році, тоді на початку березня в Києві випало 82 см снігу.

До цього зими також були не настільки сніговими. Останній снігопад такого рівня, як нинішній, був у 2017 році.

Тоді 18 грудня складна ситуація через сильний снігопад склалася в Києві, Київській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській областях.

Снігопад у Києві в 2017 році

Але самим пам'ятним сніговим колапсом, мабуть, був березневий сніг 2013-го. Снігопад тоді почався вранці 22 березня і йшов кілька діб. Вже зранку 23-го числа КМДА скликали екстрене засідання, на якому комунальникам доручили чистити сніг у режимі нон-стоп.

Рух громадського транспорту був паралізований - працювало тільки метро. На вулицях не було видно марштуток, трамваїв чи тролейбусів, люди пішки добиралися до роботи й дому.

Сніг у Києві в 2013 році

У Києві була задіяна вся наявна техніка "Київавтодору" і районів, і навіть залучено 15 одиниць БТР від Міністерства оборони для того, щоб прибрати фури з вулиць.

Протягом доби у Києві тоді випало 50 міліметрів опадів (при місячній нормі 47 міліметрів). Така ситуація тривала до 25 березня.

Снігопад у Києві у березні 2013 року

Тим часом снігопади у столиці продовжуються 11 лютого.

Сніг у Києві 11 лютого (фото: РБК-Україна)