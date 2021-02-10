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Лютые морозы до -28 и ни одного теплого дня: прогноз погоды до конца февраля

Новина українською → Среда 10 февраля 2021 20:45
Лютые морозы до -28 и ни одного теплого дня: прогноз погоды до конца февраля Погода в Украине до конца февраля (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине до конца февраля будет очень холодной. Местами температура будет снижаться до -28 градусов ночью, днем также ни дня без "минуса". Синоптики говорят, что мороз днем будет даже в южных областях.

Прогнозом до конца февраля с нами поделились синоптики ресурсов Gismeteo, Аccuweather и Meteoprog.

Согласно картам погоды от синоптиков Gismeteo, в Украине до конца календарной зимы будет крайне холодно. Особенно сильные морозы будут на следующей неделе.

Так, в Киеве температура может снизиться до -21 днем и -28 ночью. В последнюю неделю февраля температура немного повысится, но морозы не отступят. Кроме того, в конце февраля вернутся активные снегопады.

Сильные морозы ожидаются также в западных областях, немного "мягче" будет на Востоке, и, соответственно, на Юге.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова, Одессы.

Лютые морозы до -28 и ни одного теплого дня: прогноз погоды до конца февраляЛютые морозы до -28 и ни одного теплого дня: прогноз погоды до конца февраляЛютые морозы до -28 и ни одного теплого дня: прогноз погоды до конца февраляЛютые морозы до -28 и ни одного теплого дня: прогноз погоды до конца февраля

Погода в Украине до конца февраля (скрин: gismeteo.ua)

Ресурс Аccuweather также обещает сильные морозы. Правда, у них прогноз более оптимистичный. Судя по данным для Киева, температура не будет опускаться ниже 20-градусных значений. Снега будет в умеренном количестве.

Лютые морозы до -28 и ни одного теплого дня: прогноз погоды до конца февраля

Погода в Украине в феврале (скрин: accuweather.com)

В Meteoprog также поделились синоптическими картами для Киева. Судя по ним, пик морозов будет 16-17 февраля, далее температура повысится, но до плюсовых значений не дойдет. Осадков будет немного.

Лютые морозы до -28 и ни одного теплого дня: прогноз погоды до конца февраля

Погода в Украине с 10 по 24 февраля (скрин: meteoprog.ua)

Отметим, что сильные снегопады привели к транспортному коллапсу. В метро Киева огромные очереди, а на подъезде к столице - бесконечный затор из автомобилей.

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