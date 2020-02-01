Украину заморозит и засыплет снегом: синоптик назвал пик холодов

Погода в Украине в феврале (фото: РБК-Украина)

Погода в феврале удивит украинцев серьезными перепадами

Погода в Украине в феврале 2020 года готовит сюрпризы для аномально теплой зимы, и по прогнозам синоптиков ожидаются значительные перепады от двухзначных показателей выше нуля, до -7 градусов в первую неделю февраля, а дальше морозы будут еще суровее.

По "мнению" харьковского сурка Тимки, которого разбудили на день раньше традиционного срока 2 февраля, весна в Украину придет через 6 недель, то есть зимняя погода в нашей стране погостит на две недели дольше положенного.

Между тем, известный народный синоптик Леонид Горбань предупреждает о грядущих морозах и снегопадах в феврале, а осложнение погодных условий ожидается уже со следующей недели. Об этом передает "Обозреватель".

Так, с 8 февраля столбики термометров начнут снижаться вплоть до -17 в ряде регионов (в ночное время суток).

Народный знаток погоды утверждает, что через полторы недели - с 12 числа - ночные морозы ослабнут до -7... -8 градусов.

"И так до конца февраля температура будет незначительно колебаться, где-то теплее, где-то холоднее", - говорит он

Отмечается, что осадков будет больше, чем в прошлые два месяца.

"В первых числах снег, потом осадки прогнозируются с 8 по 12 февраля, и в конце месяца тоже будет снежить", - объяснил Горбань.

Добавим, что в первый день февраля в Карпатах в некоторых районах уже намело более полметра снега. В сети показали впечатляющие снимки заснеженных вершин.