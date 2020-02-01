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Україну заморозить і засипле снігом: синоптик назвав пік холодів

STYLERЖиття    01.02.2020 - 20:40
Україну заморозить і засипле снігом: синоптик назвав пік холодів
Погода в Україні в лютому (фото: РБК-Україна)

Погода в лютому здивує українців серйозними перепадами

Погода в Україні у лютому 2020 року готує сюрпризи для аномально теплої зими, і за прогнозами синоптиків очікуються значні перепади від двозначних показників вище нуля, до -7 градусів в перший тиждень лютого, а далі морози будуть ще суворішими.

На "думку" харківського бабака Тимка, якого розбудили на день раніше традиційного терміну 2 лютого, весна в Україну прийде через 6 тижнів, тобто зимова погода у нашій країні гостюватиме на два тижні довше, ніж треба.

Тим часом, відомий народний синоптик Леонід Горбань попереджає про прийдешні морози та снігопади в лютому, а ускладнення погодних умов очікується вже з наступного тижня. Про це передає "Обозреватель".

Так, з 8 лютого стовпчики термометрів почнуть знижуватися аж до -17 в ряді регіонів (у нічний час).

Народний знавець погоди стверджує, що через півтора тижні - з 12 числа - нічні морози ослабнуть до -7... -8 градусів.

"І так до кінця лютого температура буде незначно коливатися, десь тепліше, десь холодніше", - говорить він

Зазначається, що опадів буде більше, ніж у минулі два місяці.

"У перших числах сніг, потім опади прогнозуються з 8 по 12 лютого, і наприкінці місяця теж сніжитиме", - пояснив Горбань.

Додамо, що в перший день лютого в Карпатах в окремих районах вже намело більше півметра снігу. У мережі показали вражаючі знімки засніжених вершин.

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Новини України Гідрометцентрнародный синоптик
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