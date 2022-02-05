Украину захватит в плен непогода: синоптики обещают ветер, снег и морозы

По прогнозу Наталки Диденко, в субботу страну захватят сразу три атмосферных фронта с северо-запада Европы. Они принесут снег, мокрый снег и усиление ветра. Сначала осадки охватят западную Украину и северную, а днем доберутся до большинства центральных областей.

Вечером 5 февраля приход атмосферных фронтов с осадками почувствуют жители юга и восточных областей. Ветер в большинстве областей ожидается северо-западный с переходом в юго-западный, порывистый, местами до штормовых порывов.

Ночные морозы сохранятся, от -2 до -9 градусов, на севере до -7 -12 градусов. Но потепление начнет заходить в Украину со стороны западных областей.

Днем температура воздуха начнет подниматься во всех регионах, кроме востока. В воскресенье днем ожидается от 0 до +3 градусов, в южной части от +2 до +6 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 5 февраля

В Киеве в субботу будет пасмурно, ожидается снег с переходом в мокрый снег. Ночью от -6 до -9 градусов, но днем начнется оттепель. Ожидается сильный ветер.

В воскресенье в столице существенных осадков не ожидается, но будет тепло и ветрено.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, запад Украины 5 февраля накроет снегом с дождем, в центре и на севере будет идти снег, в южной части и на востоке будет сухо.

Сильные морозы ночью ожидаются только в северной части, на востоке и северо-востоке. Днем в большинстве областей потеплеет, от +2 до +5 градусов, только в восточной части ожидается -3 -5 градусов.

6 февраля небольшой снег пройдет на западе и востоке страны. Морозы ночью будут колебаться от -2 -4 на западе, в центре, на севере и в южной части. На востоке -6 -8 градусов.

Днем ожидается потепление, от +2 до +4 градусов, на востоке от -1 до +1 градуса.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 6 февраля