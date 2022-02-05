Україну захопить у полон негода: синоптики обіцяють вітер, сніг та морози

За прогнозом Наталки Діденко, в суботу країну захоплять відразу три атмосферних фронти з північного заходу Європи. Вони принесуть сніг, мокрий сніг і посилення вітру. Спочатку опади охоплять Західну Україну і Північну, а вдень доберуться до більшості центральних областей.

Увечері 5 лютого прихід атмосферних фронтів з опадами відчують жителі півдня і східних областей. Вітер у більшості областей очікується північно-західний з переходом у південно-західний, поривчастий, місцями до штормових поривів.

Нічні морози збережуться, від -2 до -9 градусів, на півночі до -7 -12 градусів. Але потепління почне заходити в Україну з боку західних областей.

Вдень температура повітря почне підніматися у всіх регіонах, крім сходу. У неділю вдень очікується від 0 до + 3 градусів, у південній частині від +2 до +6 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 5 лютого

У Києві в суботу буде похмуро, очікується сніг з переходом в мокрий сніг. Вночі від -6 до -9 градусів, але вдень почнеться відлига. Очікується сильний вітер.

У неділю в столиці істотних опадів не очікується, але буде тепло і вітряно.

За прогнозом Українського гідрометцентру, Захід України 5 лютого накриє снігом з дощем, в центрі та на півночі йтиме сніг, в південній частині та на сході буде сухо.

Сильні морози вночі очікуються тільки в північній частині, на сході та північному сході. Вдень у більшості областей потеплішає, від + 2 до + 5 градусів, тільки у східній частині очікується -3 -5 градусів.

6 лютого невеликий сніг пройде на заході та сході країни. Морози вночі коливатимуться від -2 -4 на заході, в центрі, на півночі та в південній частині. На сході -6 -8 градусів.

Вдень очікується потепління, від +2 до +4 градусів, на сході від -1 до + 1 градуса.

Карта погоди в Україні на неділю, 6 лютого