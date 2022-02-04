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Весна в Украину ворвется стремительно и рано: какие сюрпризы готовит нам климат в 2022 году

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Пятница 04 февраля 2022 12:02
Весна в Украину ворвется стремительно и рано: какие сюрпризы готовит нам климат в 2022 году Климатологи спрогнозировали раннюю весну в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Весна в 2022 году в Украине ожидается ранняя. По прогнозам климатологов, она придет раньше обычного и потепление будет стремительным.

Об этом рассказала климатолог, ведущий сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко в эфире Радио НВ.

Специалист отметила, что ожидается резкое наступление весенней погоды, которое не очень типично для нашей страны.

"Дело в том, что климатологи смотрят, что происходит по тенденции. Весна однозначно придет, но мы наблюдаем последнее десятилетие, что весна у нас начинается раньше, чем это было, например, во второй половине или в середине XX века, то есть это уже апрель.

И причем это начинается внезапно, без переходов и непостоянства, то есть тепло весной приходит резко и сразу, - подчеркнула Бойченко.

Кроме того, ученые утверждают, что Украина переходит в совершенно новый климат. Это приведет к тому, что в 2022 году нас ожидает увеличение осадков, особенно летом.

"Потепление будет продолжаться, и тенденция сейчас характерна для летних таких жарких периодов, которые будут перемежаться с более традиционными. И плюс июнь будет также отличаться определенной повторяемостью аномально высоких температур, что раньше не было характерно", - считают климатологи.

Ожидалось, что зима буде немного прохладнее и при сравнении с прошлыми зимами, мы благодаря изменениям климата получили и похолодание, и снег.

"Возможно, даже начнется смена с атмосферными осадками, их станет выпадать намного больше, особенно летом. Потому что в последние десятилетия характерно снижение атмосферных осадков в летние месяцы, и это была большая проблема на фоне высоких аномальных температур", - подчеркнули ученые.

Осадки в Украине также изменятся и теперь они будут в основном в виде сильных ливней. На тропики это похоже не будет, но вот негативные последствия могут быть.

"Атмосферные осадки в последнее время у нас выпадают в виде ливней. Это не столь тихие циклонические дожди в течение трех, пяти, семи дней, а внезапные ливни, когда за короткое время выпадает норма, и даже две-три месячные нормы осадков.

И это проблема, потому что экосистема не успевает усвоить эту влагу. И кроме того, это ливни и осадки приводят к подтоплению и наводнениям", - объяснила эксперт.

Ожидается, что в ближайшие годы изменятся зимы – снега будет больше, а температура снизится.

Стоит отметить, что сурок Тимка III дал свой прогноз на весну и назвал украинцам блюдо-антистресс.

А также мы рассказывали о том, какая погода нас ждет в марте, апреле и мае 2022 года.

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