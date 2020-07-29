Украину всколыхнуло очередное землетрясение: подробности

В Украине зафиксировали третье землетрясение за последнюю неделю - на этот раз подземные толчки произошли на Закарпатье, хотя на днях "тряска" наблюдалась в Ивано-Франковской, и Черновицкой областях.

О нынешней сейсмической активности сообщили в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства.

Землетрясение магнитудой 1,9 балла фиксировали в Виноградовском районе специалисты Главного центра специального контроля в ночь на 26 июля.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в районе села Тростник на глубине 3 км.

Эти толчки не несли никакой угрозы. Так, по расчетам, подобная интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

На Закарпатье произошло землетрясение (Фото: gcsk.gov.ua)

Похожая ситуация произошла и недавно на Прикарпатье, где землетрясение магнитудой 2,5 в районе села Монастырчаны в Богородчанском районе также осталось "незамеченным" для простых людей из-за низкой интенсивности колебаний. А около недели назад "потрясло" вечером 23 июля в Черновицкой области - тогда магнитуда составила всего 2,0.

Интенсивность землетрясения - величина, характеризующая степень колебаний земной поверхности при землетрясении. Интенсивность выражается баллами сейсмической шкалы в зависимости от степени разрушения типовых зданий и сооружений, ощущений очевидцев, изменений рельефа земной поверхности.

Интенсивность проявления землетрясений на поверхности зависит от глубины источника и магнитуды землетрясения. Интенсивность тем больше, чем ближе к поверхности расположен источник. Так, если источник землетрясения с магнитудой 6 находится на глубине 10 км, то на поверхности интенсивность составит 8-9 баллов, что может привести к значительным разрушениям. При той же магнитуде, но на глубине 300 км интенсивность составит 2-3 балла, а землетрясение будет ощущаться только немногими людьми.

В Украине для определения интенсивности землетрясения используется 12-балльная шкала MSK-64 (Медведева-Шпонхойера-Карника).

Согласно этой шкале, ощутимое землетрясение начинается с 3 баллов. Оно ощущается немногими людьми, находящимися внутри помещений; под открытым небом - только в благоприятных условиях. Колебания схожи с сотрясением, создаваемым проезжающим легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкое раскачивание висячих предметов, несколько более сильное на верхних этажах.

Напомним, что после череды землетрясений в Украине весной ученые предупредили, что толчки будут продолжаться, и объяснили, где именно активизировалась сейсмическая зона.