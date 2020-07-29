Україну сколихнув черговий землетрус: подробиці

В Україні зафіксували третій землетрус за останній тиждень - цього разу підземні поштовхи сталися на Закарпатті, хоча днями "тряска" спостерігалася в Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

Стосовно нинішньої сейсмічної активності повідомили в Головному центрі спеціального контролю національного космічного агентства.

Землетрус магнітудою 1,9 бала фіксували у Виноградівському районі фахівці Головного центру спеціального контролю в ніч проти 26 липня.

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився в районі села Тросник на глибині 3 км.

Ці поштовхи не несли жодної загрози. Так, за розрахунками, подібна інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

На Закарпатті стався землетрус (Фото: gcsk.gov.ua)

Схожа ситуація сталася і нещодавно на Прикарпатті, де землетрус магнітудою 2,5 в районі села Монастирчан в Богородчанському районі також залишився "непоміченим" для простих людей через низьку інтенсивність коливань. А близько тижня тому "потрясло" увечері 23 липня в Чернівецькій області - тоді магнітуда склала всього 2,0.

Інтенсивність землетрусу - величина, яка характеризує ступінь коливань Земної поверхні під час землетрусу. Інтенсивність виражається балами сейсмічної шкали в залежності від ступеня руйнування типових будівель і споруд, відчуттів очевидців, змін рельєфу земної поверхні.

Інтенсивність прояву землетрусів на поверхні залежить від глибини джерела і магнітуди землетрусу. Інтенсивність тим більша, чим ближче до поверхні розташоване джерело. Так, якщо джерело землетрусу з магнітудою 6, знаходиться на глибині 10 км, то на поверхні інтенсивність складе 8-9 балів, що може призвести до значних руйнувань. При такій самій магнітуді, але на глибині 300 км інтенсивність складе 2-3 бали, а землетрус буде відчуватися лише небагатьма людьми.

В Україні для визначення інтенсивності землетрусів використовується 12-бальна шкала MSK-64 (Медведєва-Шпонхойера-Карніка).

Згідно із цією шкалою, відчутний землетрус починається з 3 балів. Він відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; просто неба - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах.

Нагадаємо, що після низки землетрусів в Україні навесні вчені попередили, що поштовхи будуть продовжуватися, і пояснили, де саме активізувалася сейсмічна зона.