Украину всколыхнула серия землетрясений в трех областях

В Украине зафиксировали ряд землетрясений - подземные толчки произошли в Карпатском регионе на территории трех западных областей за одни сутки.

Об этом передали на сайте сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля.

Согласно данным ученых, первое землетрясение произошло в Ивано-Франковской области 2 декабря в 16:14:32. Следующие два уже зафиксировали во Львовской и Закарпатской областях 3 декабря в 14:35:00 и 14:35:24 соответственно.

Сообщается, что на Прикарпатье возле н.п. Надворная сила подземных толчков составила 2,7 балла.

На Львовщине возле Дрогобыча и Закарпатье в Воловецком районе были землетрясения магнитудой по 1,5 баллов.

Такие подземные толчки были незначительной силы, и к разрушениям они не привели.

На Западе Украины в трех областях произошли землетрясения (фото: gcsk.gov.ua)

Перед этим землетрясения фиксировали 15 и 21 ноября в Черновицкой области, в октябре - на Буковине и на Закарпатье, в сентябре были толчки также в Закарпатской области. Во всех этих случаях магнитуда не превышала 2,5 баллов.

Напомним, что в Украине для определения интенсивности землетрясения используется 12-балльная шкала MSK-64 (Медведева-Шпонхойера-Карника).

Согласно этой шкале, ощутимое землетрясение начинается с 3 баллов. Оно ощущается немногими людьми, находящимися внутри помещений; под открытым небом - только в благоприятных условиях. Колебания схожи с сотрясением, создаваемым проезжающим легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкое раскачивание висячих предметов, несколько более сильное на верхних этажах.

Ранее сейсмолог предупредил, что землетрясение в Украине может произойти в любой момент, и рассказал, какие регионы в опасности.

Также мы писали о том, что после череды землетрясений в Украине весной ученые предупредили, что толчки будут продолжаться, а также объяснили, где именно активизировалась сейсмическая зона.