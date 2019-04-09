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В Украину возвращаются дожди: каким областям не повезет с погодой

STYLERЖизнь    09.04.2019 - 06:22
В Украину возвращаются дожди: каким областям не повезет с погодой
Погода в Украине 9 апреля принесет дожди (фото: pixabay.com)

Погода в Украине во вторник несколько ухудшится

Погода в Украине во вторник, 9 апреля, принесет дожди на значительной территории страны, температура несколько снизится, однако не существенно, сообщает Украинский гидрометцентр.

Осадки в виде небольшого дождя пройдут на Западе страны, а также в Житомирской, Винницкой и в западной части Киевской области. На остальной территории без осадков, будет тепло, солнечно и по-весеннему комфортно.

Ветер умеренный, юго-западный, 5-10 метров за секунду.

В западных областях атмосферный фронт в придачу к осадкам принесет небольшое снижение температуры - будет +12... +16 градусов.

В Украину возвращаются дожди: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине 9 апреля принесет дожди (фото: pixabay.com)

На остальных территориях от 18 до 20 тепла. Жарче всего будет на Юге и в Крыму: здесь синоптики прогнозируют до +22 градусов.

В столице днем будет тепло и комфортно: ветер слабый, +17... +19 градусов, умеренная облачность. Вечером атмосферный фронт может добраться и до Киева - синоптики прогнозируют небольшие осадки.

В Украину возвращаются дожди: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине 9 апреля принесет дожди (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, ранее мы писали, что в Украину идет теплая погода, которая продержится ближайшие дни. Хотя с 21 апреля она может ощутимо испортиться.

Кстати, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.

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