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В Україну повертаються дощі: яким областям не пощастить з погодою

STYLERЖиття    09.04.2019 - 06:22
В Україну повертаються дощі: яким областям не пощастить з погодою
Погода в Україні 9 квітня принесе дощі (фото: pixabay.com)

Погода в Україні у вівторок дещо погіршиться

Погода в Україні у вівторок, 9 квітня, принесе дощі на значній території країни, температура дещо знизиться, однак не суттєво, повідомляє Український гідрометцентр.

Опади у вигляді невеликого дощу пройдуть на Заході країни, а також в Житомирській, Вінницькій і в західній частині Київської області. На решті території без опадів, буде тепло, сонячно і по-весняному комфортно.

Вітер помірний, південно-західний, 5-10 метрів за секунду.

В західних областях атмосферний фронт на додачу до опадів принесе невелике зниження температури - буде +12... +16 градусів.

В Україну повертаються дощі: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні 9 квітня принесе дощі (фото: pixabay.com)

На решті територій від +18 до +20 тепла. Найспекотніше буде на Півдні і в Криму: тут синоптики прогнозують до +22 градусів.

В столиці вдень буде тепло і комфортно: вітер слабкий, +17... +19 градусів, помірна хмарність. Ввечері атмосферний фронт може добратися і до Києва - синоптики передбачають невеликі опади.

В Україну повертаються дощі: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні 9 квітня принесе дощі (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну йде тепла погода, яка протримається найближчі дні. Хоча з 21 квітня вона може відчутно зіпсуватися.

До речі, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротше на один місяць.

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