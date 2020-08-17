В Украину возвращается жара и дожди: где разжарит, а где зальет

В Украину вернется жаркая погода (коллаж РБК-Украина)

Синоптик рассказала о погоде на 18 августа

В Украину 18 августа вернется жара, а западные области зальет дождями. Температура воздуха поднимется до +27 +32 градусов. В большинстве областей нашей страны будет преобладать сухая и солнечная погода. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

На Западе столбики термометров покажут дневную температуру +25 +28 градусов.

"В большинстве областей будет преобладать сухая погода, лишь хвост атмосферного фронта черкнет локальными дождями по Черниговской и Сумской. А вот в западных областях Украины пройдут существенные дожди, прогремят грозы, местами даже возможные ливни и шквалы. Кто в горах - особая осторожность!" - предупредила Диденко.

В Киеве 18 августа будет сухо и жарко. Температура воздуха будет около +30 градусов.

"Киев остается в зоне влияния антициклона, 18-го августа будет сухо и жарко, около 30 градусов. В дальнейшем жаркая погода будет преобладать, дожди и низкая температура воздуха наиболее вероятные в западной части Украины", - сообщила синоптик.

Как мы ранее сообщали, на Закарпатье на выходных прошли обильные ливни. Например, в Виноградове интенсивного потока воды не выдержала канализационная сеть на улице Ардовецкой.

Также мы писали, что синоптики предупредили о грозе на западе Украины.