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Закарпатье залило дождями: один город ушел под воду

Понедельник 17 августа 2020 11:31
Закарпатье залило дождями: один город ушел под воду
Закарпатье залило дождями (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Закарпатье затопило дождем город Виноградово

На Закарпатье на выходных прошли обильные ливни. Например, в Виноградове интенсивного потока воды не выдержала канализационная сеть на улице Ардовецкой.

По словам местных жителей, в городе из-за дождя полностью затопило несколько улиц. Жительница Закарпатья Элиса Сидей опубликовала на своей странице в Facebook видео потопа.

Видео потопа в Виноградово

Также сильно затопило дождем и улицу Солнечную. Соответствующее видео обнародовал местный житель Андрей Гевды в Facebook.

Шановні наші депутати хоч перед виборами зробіть щось із цим. Це вулиця сонячна після дощу. І так постійно

Опубліковано Андрієм Гевди Неділя, 16 серпня 2020 р.

Напомним, что ранее ГСЧС сообщало, что в течение дня 15 августа по Закарпатской области в местах прохождения ливневых дождей ожидается мимолетное повышение уровней воды на 0,3 - 1,0 м на малых водотоках.

Кроме того, возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных рвов.

Как мы ранее сообщали, синоптики предупредили о грозе на западе Украины.

Также РБК-Украина ранее писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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