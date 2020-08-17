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Синоптики предупредили о грозе на западе Украины

Украина, Понедельник 17 августа 2020 09:06
Синоптики предупредили о грозе на западе Украины
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Такие данные приводит Украинский гидрометцентр

Сегодня, 17 августа, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о грозовых дождях в западных областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сегодня днем в Карпатском регионе ожидаются дожди и грозы (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в ГСЧС предупреждали, что Украине будет удерживаться пожарная опасность.

Кроме того, погода в Украине в понедельник, 17 августа, будет ясной, но местами будет наблюдаться облачность, а дожди ожидаются в трех западных областях.

Также РБК-Украина ранее писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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