Синоптики предупредили о грозе на западе Украины

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Такие данные приводит Украинский гидрометцентр

Сегодня, 17 августа, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о грозовых дождях в западных областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сегодня днем в Карпатском регионе ожидаются дожди и грозы (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в ГСЧС предупреждали, что Украине будет удерживаться пожарная опасность.

Кроме того, погода в Украине в понедельник, 17 августа, будет ясной, но местами будет наблюдаться облачность, а дожди ожидаются в трех западных областях.

Также РБК-Украина ранее писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.