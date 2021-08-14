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В Украину возвращается сильная жара: где будет особенно печь

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Суббота 14 августа 2021 19:11
В Украину возвращается сильная жара: где будет особенно печь Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет жаркая
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в ближайшие дни будет жаркая, и повышение температуры ожидается везде. Впрочем, такой период тотальной жары продлится недолго, и со следующей среды в некоторых регионах посвежеет.

Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

В воскресенье, 15 августа, в течение дня столбики термометров поднимутся до +30 градусов максимум, но в понедельник-вторник, 16-17 августа, жара усилится до +34 градусов, а местами термометры покажут даже +36 градусов.

"Ослабление жары предполагается со среды, но только на Западе и Севере Украины плюс Винницкая область", - рассказала эксперт.

На остальной части территории страны жаркая погода останется.

Особенно будет распекать солнце в восточных, южных и в большинстве центральных областей.

Грозовыми дождями зальет 15 августа Приазовье, восточные и местами западные области. А вот в среду, 18 августа, вероятно увеличение осадков в Украине.

В Киеве температура воздуха в воскресенье ожидается днем максимум +30 градусов. Будет сухо и солнечно.

16-17 августа в столице жара усилится. Но 18 августа в Киеве пройдут дожди с грозами, температура воздуха снизится до +25... +28 градусов.

Ранее сообщалось, что в Украине на эти выходные объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, перед этим синоптики предупреждали, что в Украину атмосферный фронт несет новую волну дождей и похолодания.

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