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В Україну повертається сильна спека: де буде особливо пекти

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Субота 14 серпня 2021 19:11
В Україну повертається сильна спека: де буде особливо пекти Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде спекотна
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні найближчими днями буде спекотна, і підвищення температури очікується скрізь. Втім, такий період тотальної спеки триватиме недовго, і з наступної середи в деяких регіонах посвіжішає.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

У неділю, 15 серпня, протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів максимум, але в понеділок-вівторок, 16-17 серпня, спека посилиться до +34 градусів, а місцями термометри покажуть навіть +36 градусів.

"Послаблення спеки передбачається з середи, але лише на Заході та Півночі України плюс Вінниччина", - розповіла експерт.

На решті частини території країни спекотна погода залишиться.

Особливо розпікатиме сонце в східних, південних і в більшості центральних областей.

Грозовими дощами заллє 15 серпня Приазов'я, східні та місцями західні області. А от у середу, 18 серпня, ймовірне збільшення опадів в Україні.

У Києві температура повітря в неділю очікується вдень максимум +30 градусів. Буде сухо і сонячно.

16-17 серпня в столиці спека посилиться. Але 18 серпня в Києві пройдуть дощі з грозами, температура повітря знизиться до +25... +28 градусів.

Раніше повідомлялося, що в Україні на ці вихідні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, перед цим синоптики попереджали, що в Україну атмосферний фронт несе нову хвилю дощів і похолодання.

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