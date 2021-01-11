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В Украину ворвутся сразу два циклона: где будет "штормить" сильнее всего

Понедельник 11 января 2021 13:19
В Украину ворвутся сразу два циклона: где будет "штормить" сильнее всего
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине существенно испортится уже в середине недели. Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 13 января с Юга налетит циклон Bartosz, а с Севера - Dimitrios. Поэтому синоптическая ситуация в стране в ближайшие дни будет довольно опасной.

Что касается вторника, 12 января, Наталка Диденко в Facebook прогнозирует, что существенных осадков не ожидается.

"Что-то немного полетает в западной части, на Винниччине, Житомирщине и Киевщине - но ничего особенного. В Крыму и Приазовье ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом", - пишет синоптик.

Температура будет колебаться от -2 до -7 градусов ближайшей ночью. На Юге ожидается около нуля. Днем завтра -2... +2 градуса.

А вот 13 января циклон Bartosz существенно усложнит погоду на юго-востоке Украины, на Востоке и в Сумской области. Здесь ожидается мокрый снег, дождь, снег, налипание мокрого снега и сильный ветер.

На остальной же территории Украины будет управлять погодой северный циклон Dimitrios. Он, по словам Диденко, "организует зимнюю желанную картинку на улице". Ожидается небольшой снег, но без сильных снегопадов.

Далее - с 14 по 19 января - в Украину придет настоящая зима. Температура ночью будет достигать -14... -20 градусов.

В Киеве 12-го января существенных осадков не предвидится, разве что небольшой снег. Ночью в столице -3 мороза, а днем -1 градус.

"В дальнейшем в Киеве начнет холодать, пик морозов придется на 14-18 января", - добавила синоптик.

В Украинском гидрометцентре также показали карту погоды на 12 января.

В Украину ворвутся сразу два циклона: где будет &quot;штормить&quot; сильнее всего

Погода в Украине 12 января (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что известный горнолыжный курорт в Карпатах засыпало снегом.

Также метеорологи рассказали, что украинцев ждет самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.

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