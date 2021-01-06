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Горнолыжный курорт Карпат засыпало снегом: яркие фото и видео

Драгобрат, Среда 06 января 2021 13:52
Горнолыжный курорт Карпат засыпало снегом: яркие фото и видео
Драгобрат в Карпатах засыпало снегом (фото: facebook.com/Василь-Молдавчук)
Автор: Светлана Мащенко

Популярный горнолыжный курорт Драгобрат в украинских Карпатах засыпало снегом. В сети появилось видео снегопада, а также фото лыжных трасс, которые готовы встречать туристов.

Яркие кадры в Facebook показал Василий Молдавчук.

"Драгоранок", - лаконично подписал он фото.

Горнолыжный курорт Карпат засыпало снегом: яркие фото и видеоГорнолыжный курорт Карпат засыпало снегом: яркие фото и видео

В Драгобрате выпал снег (фото: facebook.com/Василь-Молдавчук)

Снег прошел вчера, а утром склоны были покрыты белым ковром. Блогер говорит, что снега на курорте мало, что является большой проблемой для туристов, которые не могут полноценно кататься на спусках.

Posted by Василь Молдавчук on Tuesday, January 5, 2021

Драгобрат засыпало снегом (фото: facebook.com/Василь-Молдавчук)

В комментариях украинцы пишут, что уже "вострят лыжи", чтобы успеть покататься в этом году:

  • Неймовірна краса.
  • А людей ні душі... Де нарід?
  • Супер!
  • Зі святами, скоро будемо, снiжку побiльше.

Ранее мы писали, что на Рождество Украину накроет мощным циклоном. Синоптики рассказали, где будет больше всего снега и дождей.

Кроме того метеорологи рассказали, что украинцев ждет самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.

Также синоптики предупредили, что скоро в Украину придет похолодание с морозами до -15 градусов и снегопадами.

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