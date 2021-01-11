В Україну увірвуться відразу два циклони: де буде "штормити" сильніше всього

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні істотно зіпсується вже в середині тижня. Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 13 січня з Півдня налетить циклон Bartosz, а з Півночі - Dimitrios. Тому синоптична ситуація в країні у найближчі дні буде досить небезпечною.

Що стосується вівторка, 12 січня, Наталка Діденко в Facebook прогнозує, що істотних опадів не очікується.

"Щось трохи політає у західній частині, на Вінниччині, Житомирщині та Київщині - але нічого особливого. В Криму та Приазов'ї очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом", - пише синоптик.

Температура коливатиметься від -2 до -7 градусів найближчої ночі. На Півдні очікується близько нуля. Завтра вдень -2... +2 градуси.

А ось 13 січня циклон Bartosz істотно ускладнить погоду на південному сході України, на Сході і в Сумській області. Тут очікується мокрий сніг, дощ, сніг, налипання мокрого снігу та сильний вітер.

На решті ж території України буде керувати погодою північний циклон Dimitrios. Він, за словами Діденко, "організує зимову бажану картинку на вулиці". Очікується невеликий сніг, але без сильних снігопадів.

Далі - з 14 по 19 січня в Україну прийде справжня зима. Температура вночі сягатиме -14... -20 градусів.

У Києві 12-го січня істотних опадів не передбачається, хіба що невеликий сніг. Вночі у столиці -3 морозу, а вдень -1 градус.

"В подальшому в Києві почне холоднішати, пік морозів випаде на 14-18 січня", - додала синоптик.

В Українському гідрометцентрі також показали карту погоди на 12 січня.

Погода в Україні 12 січня (фото: meteo.gov.ua)

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