ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україну увірвуться відразу два циклони: де буде "штормити" сильніше всього

Понеділок 11 січня 2021 13:19
В Україну увірвуться відразу два циклони: де буде "штормити" сильніше всього
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні істотно зіпсується вже в середині тижня. Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 13 січня з Півдня налетить циклон Bartosz, а з Півночі - Dimitrios. Тому синоптична ситуація в країні у найближчі дні буде досить небезпечною.

Що стосується вівторка, 12 січня, Наталка Діденко в Facebook прогнозує, що істотних опадів не очікується.

"Щось трохи політає у західній частині, на Вінниччині, Житомирщині та Київщині - але нічого особливого. В Криму та Приазов'ї очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом", - пише синоптик.

Температура коливатиметься від -2 до -7 градусів найближчої ночі. На Півдні очікується близько нуля. Завтра вдень -2... +2 градуси.

А ось 13 січня циклон Bartosz істотно ускладнить погоду на південному сході України, на Сході і в Сумській області. Тут очікується мокрий сніг, дощ, сніг, налипання мокрого снігу та сильний вітер.

На решті ж території України буде керувати погодою північний циклон Dimitrios. Він, за словами Діденко, "організує зимову бажану картинку на вулиці". Очікується невеликий сніг, але без сильних снігопадів.

Далі - з 14 по 19 січня в Україну прийде справжня зима. Температура вночі сягатиме -14... -20 градусів.

У Києві 12-го січня істотних опадів не передбачається, хіба що невеликий сніг. Вночі у столиці -3 морозу, а вдень -1 градус.

"В подальшому в Києві почне холоднішати, пік морозів випаде на 14-18 січня", - додала синоптик.

В Українському гідрометцентрі також показали карту погоди на 12 січня.

В Україну увірвуться відразу два циклони: де буде &quot;штормити&quot; сильніше всього

Погода в Україні 12 січня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що відомий гірськолижний курорт в Карпатах засипало снігом.

Також метеорологи розповіли, що українців чекає найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Погода

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся