В Украину ворвутся мощные снежные ливни: какие области под ударом

Погода в Украине скоро резко изменится - на смену антициклону и солнечным дням придет атмосферный фронт. Стихия принесет сильные дожди вперемешку с мокрым снегом, но в ближайшие дни в стране будет солнечно и довольно тепло. Когда ждать непогоды и какие области пострадают более всего - в материале Styler.

По прогнозам синоптиков Украинского гидрометцентра, в воскресенье, 26 января, страна будет под действием антициклона. Днем переменная облачность без осадков, температура от +2 до +6, на Юге ожидается +5... +8. Ближайшей ночью по всей Украине от -2 до +1 градуса.

В Киеве в воскресенье днем +3... +5, ночью -1... +1, без осадков.

Погода в Украине 26 января (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 27 января, температура существенно не изменится, но в Закарпатской, Ивано-Франковской и Одесской области вероятен небольшой дождь (на Закарпатье - со снегом).

А вот со вторника, 28 января, большинство областей окажутся под действием атмосферного фронта - если на Закарпатье, Прикарпатье, Винницкой, Черкасской и Одесской области небольшие осадки - то Центр, Восток и Юг накроет довольно сильный дождь, местами вперемешку со снегом. Осадки не предвидятся лишь в северных и северо-западных областях.

Погода в Украине 27 и 28 января (фото: meteo.gov.ua)

А вот 29 и 30 января уже вся страна окажется под влиянием циклона, на протяжении двух дней Украину будут заливать дожди вперемешку со снегом. При этом температура воздуха днем будет довольно высокой - от +2 до +8 градусов, ночью - небольшой плюс.

Погода в Украине 29 и 30 января (фото: meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Диденко в своем прогнозе называет датой возвращение атмосферного фронта в Украину - среду, 29 января.

А на 26 января прогнозирует от +4 до +9 градусов на Юге, и +2... +5 - на остальных территориях.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)