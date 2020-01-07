В Украину ворвутся снежные ливни: какие области пострадают

Погода в Украине в скором времени довольно резко изменится. Ночные морозы, напомнившие жителям страны, что на календаре январь, смягчатся. Вместо них в страну ворвется циклон, который местами принесет довольно интенсивные дожди вперемешку со снегом. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра, который дал прогноз с 8 по 12 января.

Так, в среду 8 января днем температура по всей стране будет чуть выше нуля (0... +3), но ближайшей ночью приморозит до -3... -6, а на Закарпатье и Буковине от -7 до -9 мороза. Завтра Украина будет под действием антициклона, что обусловит сухую погоду с переменной облачностью.

В Киеве ночью от -4 до -6, завтра днем 0... +2, без осадков.

Погода в Украине 8 января (фото: meteo.gov.ua)

Но уже 9 января в страну ворвется циклон, который принесет дождь с мокрым снегом на Западе, Севере и в Центре. Дневная температура по прежнему будет держаться на отметке чуть выше нуля, а вот ночные морозы ослабнут.

10 января ожидается потепление до +1... +4, на Западе и Юге +3... +6, ночью немного ниже нуля. Ожидается пасмурная погода по всей стране, но наибольшая вероятность осадков - в западных областях.

Погода в Украине 9 и 10 января (фото: meteo.gov.ua)

На выходных, 11 и 12 января, в стране удержится нетипичная для средины января высокая температура. При этом в субботу, на Юге ожидается довольно сильный дождь, а в восточных областях выпадут интенсивные осадки вперемешку с мокрым снегом.

Погода в Украине 11 и 12 января (фото: meteo.gov.ua)