В Украину ворвутся сильные снегопады и вернутся морозы: каким областям ждать непогоду

Как рассказала Диденко, в субботу-воскресенье Украину будут пересекать атмосферные фронты северо-западного циклона. Они принесут с собой снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедицу, сильный ветер западных направлений.

В субботу днем паузы без осадков ожидаются в западных, южных и северных областях, а также – в Винницкой области. Ночью – в центре и на востоке.

Самые сильные осадки синоптик прогнозирует в воскресенье, 30 января, и рекомендует отложить все поездки на машине.

"Температура воздуха в большинстве областей Украины существенно не изменится, днем будет колебаться около нуля. В ночь на воскресенье подморозит, термометры съедут до -2 -6 градусов", - предупредила Диденко.

В Киеве, по прогнозу синоптиков, 29 января ожидается временами небольшой снег, ночью будет без осадков, а уже 30 января осадки будут интенсивные. Ожидается сильный порывистый ветер.

Температура воздуха в столице будет колебаться около нуля, в ночь на 30 января упадет до -4 -6 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 29 января

По прогнозу Украинского гидрометцентра, все северные, центральные и восточные области 29 января будет засыпать снегом. На западе и юге – без существенных осадков.

Ночная температура опустится до -1 -3 градусов, днем в большинстве областей от -1 до +1 градуса, на юге до +3 градусов.

20 января сильные снегопады охватят все регионы страны. Ночная температура упадет до -2 -4 градусов на западе и севере, в остальных областях ожидается похолодание до -3 -5 градусов.

Днем ожидается от -1 до +3 градусов в большинстве областей страны.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 30 января

Сильный мокрый снег утихнет только к утру понедельника на западе, юге и в большинстве центральных областей. Ожидается сильный штормовой ветер с порывами.