Метели и снегопады. В горах Карпат угроза схода лавин: что известно

Сегодня, 27 января в Карпатах ухудшится погода. Из-за чего спасатели предупреждают о возможном сходе лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности).

При этом, по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, состоянию на сегодняшнее утро на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер западный, 10-11 м/с. температура воздуха -13 градусов мороза.