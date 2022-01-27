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Метели и снегопады. В горах Карпат угроза схода лавин: что известно

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Карпаты, Четверг 27 января 2022 11:17
Метели и снегопады. В горах Карпат угроза схода лавин: что известно Фото: в горах Карпат угроза схода лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 января в Карпатах ухудшится погода. Из-за чего спасатели предупреждают о возможном сходе лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности).

При этом, по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, состоянию на сегодняшнее утро на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер западный, 10-11 м/с. температура воздуха -13 градусов мороза.

Напомним, сегодня, 27 января почти по всей территории Украины будет идти мокрый снег, а на Западе - с дождем. Также в стране ожидаются шквалы до 25 м/с.

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