В Україну увірвуться сильні снігопади і повернуться морози: яким областям чекати негоду

Як розповіла Діденко, в суботу-неділю Україну перетинатимуть атмосферні фронти північно-західного циклону. Вони принесуть з собою сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледицю, сильний вітер західних напрямків.

У суботу вдень паузи без опадів очікуються в західних, південних і північних областях, а також – у Вінницькій області. Вночі - в центрі та на сході.

Найсильніші опади синоптик прогнозує в неділю, 30 січня, і рекомендує відкласти всі поїздки на машині.

"Температура повітря в більшості областей України істотно не зміниться, вдень буде коливатися близько нуля. У ніч на неділю підморозить, термометри з'їдуть до -2 -6 градусів", - попередила Діденко.

У Києві, за прогнозом синоптиків, 29 січня очікується часом невеликий сніг, вночі буде без опадів, а вже 30 січня опади будуть інтенсивні. Очікується сильний поривчастий вітер.

Температура повітря в столиці коливатиметься близько нуля, в ніч на 30 січня впаде до -4 -6 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 29 січня

За прогнозом Українського гідрометцентру, всі північні, центральні та східні області 29 січня буде засипати снігом. На заході та півдні – без істотних опадів.

Нічна температура опуститься до -1 -3 градусів, вдень у більшості областей від -1 до +1 градуса, на півдні до +3 градусів.

20 січня сильні снігопади охоплять всі регіони країни. Нічна температура впаде до -2 -4 градусів на заході та півночі, в інших областях очікується похолодання до -3 -5 градусів.

Вдень очікується від -1 до + 3 градусів у більшості областей країни.

Карта погоди в Україні на неділю, 30 січня

Сильний мокрий сніг вщухне тільки до ранку понеділка на заході, півдні та в більшості центральних областей. Очікується сильний штормовий вітер з поривами.