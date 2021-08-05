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В Украину ворвутся мощные ливни: какие области затопит

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Четверг 05 августа 2021 19:30
В Украину ворвутся мощные ливни: какие области затопит Фото: Погода в Украине принесет мощные ливни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно испортится в пятницу, 6 августа, из-за мощных ливней, гроз, шквалов, а местами даже града.

Где именно разгуляется непогода - читайте ниже в нашем материале.

"5-6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Ночью 6 августа в западных и Житомирской областях, днем в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Судя по картам синоптиков, циклон завтра разгуляется почти по всей стране, кроме юго-востока, и востока. Самые сильные дожди ожидаются в центральных областях, на Одесчине.

На западе будет холодновато, от +21 до +25 градусов, на севере +24+28, в центре +26+31, на востоке и юге жарко, +31+35 (кроме Одесской области с +27+29).

В Киеве в пятницу, 6 августа, сильные дожди, гроза, шквалы. Температура +24+26 градусов.

В Украину ворвутся мощные ливни: какие области затопит

Скрин: Погода в Украине 6 августа (meteo.gov.ua)

О надвигающейся стихии ранее украинцев также предупредила синоптик Наталка Диденко.

Также мы писали, что Одесскую область накрыло сильным ураганом. В одном из районов посрывало крыши, а деревья выкорчевало прямо с асфальтом.

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