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В Україну увірвуться потужні зливи: які області затопить

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Четвер 05 серпня 2021 19:30
В Україну увірвуться потужні зливи: які області затопить Фото: Погода в Україні принесе потужні зливи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зіпсується в п'ятницю, 6 серпня, через потужні зливи, грози, шквали, а місцями навіть град.

Де саме розгуляється негода - читайте нижче в нашому матеріалі.

"5-6 серпня в західних, північних, більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с. Вночі 6 серпня в західних і Житомирській областях, вдень у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Судячи з карт синоптиків, циклон завтра розгуляється майже по всій країні, крім південного сходу, і сходу. Найсильніші дощі очікуються в центральних областях, на Одещині.

На заході буде холоднувато, від +21 до +25 градусів, на півночі +24+28, в центрі +26+31, на Сході і півдні жарко, +31+35 (крім Одеської області з +27+29).

У Києві в п'ятницю, 6 серпня, сильні дощі, гроза, шквали. Температура +24+26 градусів.

В Україну увірвуться потужні зливи: які області затопить

Скрін: Погода в Україні 6 серпня (meteo.gov.ua)

Про стихію, що насувається раніше українців також попередила синоптик Наталка Діденко.

Також ми писали, що Одеську область накрило сильним ураганом. В одному з районів позривало дахи, а дерева викорчувало прямо з асфальтом.

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