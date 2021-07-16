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В Украину ворвутся мощные грозы: какие области начнет заливать

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Пятница 16 июля 2021 20:30
В Украину ворвутся мощные грозы: какие области начнет заливать Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки начнет меняться. Жара пока отступать еще не будет, но некоторая прохлада появится благодаря грозам.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, осадки в субботы не затронут только центральные и южные области страны.

На востоке грозы пройдут в Полтаве, Харькове, зацепят Луганскую область. В остальных – сухо. Ожидается усиление ветра. Ночью в регионе +20 +22 градуса, днем от +30 до +33 градусов.

В южной части страны осадки не прогнозируются, небольшая облачность и усиление ветра. Ночью от +20 до +23 градусов, днем от +33 до +35, в Одессе чуть прохладнее, +29 +31 градус. В Крыму сухо, ночью +21 +23 градуса, днем +32 +34 градуса.

На севере синоптики прогнозируют грозу с дождем в ночное время, днем будет сухо и пасмурно. Ночью в регионе +19 +21 градус, днем +31 +33 градуса. Ожидается сильный ветер, со штормовыми значениями.

В западных областях грозы и дожди пройдут почти везде, сухо будет только в Черновцах и Виннице. Ожидается усиление ветра. Ночью в регионе от +18 до +22 градусов, днем прогреется до +30 +33 градусов.

В центральной части страны без осадков, возможен сильный ветер. Ночью от +20 до +23 градусов, днем от +30 до +33 градусов.

В Киеве 17 июля существенные осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность и усиление ветра. Ночью в столице +21 +23 градуса, днем от +32 до +34 градусов.

В Украину ворвутся мощные грозы: какие области начнет заливатьКарта погоды в Украине на субботу, 17 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали о погоде на выходных и назвали дату похолодания.

А также мы рассказывали о том, что синоптик дал шокирующий прогноз погоды на август.

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