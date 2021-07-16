Прохлады ждать придется долго: синоптики рассказали, какая погода будет на выходных

Погода в Украине в ближайшие дни принесет небольшую прохладу только в несколько областей страны. На выходных ожидаются дожди и грозы, но температура начнет существенно опускаться только на следующей неделе.

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни, рассказали в Украинском гидрометцентре.

Погода 16 июля

В пятницу, 16 июля, дожди пройдут в западных областях, местами на востоке, севере и северо-востоке. Также небольшие осадки ожидаются в Киеве. В центре и на юге, а также в большинстве областей на востоке будет сухо.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +19 до +22 градусов, днем в большинстве областей от +31 до +34 градусов, местами до +35 градусов.

Карта погоды в Украине на 16 июля

Погода 17 июля

В субботу грозы охватят большинство областей на западе страны, также север, северо-запад, на востоке - Харьковскую, Луганскую и Донецкую области. Пройдет гроза и в столице. В остальных регионах будет сухо, возможно небольшое усиление ветра.

Ночью в Украине ожидается от +17 до +21 градуса, на юге до +23 градусов. Днем от +30 +33 градусов на западе, в центре до +34 градусов, на востоке и юге до +35 градусов.

В Киеве ожидается небольшая гроза, усиление ветра. Ночью в столице +21 +23 градуса, днем от +32 до +34 градусов.

Карта погоды в Украине на 17 июля

Погода 18 июля

В воскресенье, 18 июля, грозы охватят все области на западе страны, захватит север страны, северо-восток и столицу. В остальных регионах будет сухо, осадки не прогнозируются. Возможно усиление ветра.

Ночью в большинстве областей немного упадет температура воздуха, до +17 +20 градусов. Днем на западе ожидается от +27 до +31 градуса, в остальных регионах от +31 до +34 градусов, местами до +35 градусов.

В Киеве ожидается дождь с грозой, усиление ветра. Ночью в столице +21 +23 градуса, днем от +32 до +34 градусов.

Карта погоды в Украине на 18 июля

Когда жара начнет спадать

Ощутимую прохладу часть Украины почувствует только во вторник, 20 июля. Синоптики прогнозируют грозы на севере, в центре, на востоке и в южных областях, на западе зацепит только Черновцы и Винницу. Температура воздуха начнет снижаться.

Ночью в западных областях от +15 до +17 градусов, днем +23 +26 градусов, в центральной части и на севере ночью +17 +20 градусов, днем от +25 до +28 градусов. А вот восток и юг прохладу пока не почувствуют, ночью +20 +24 градуса, днем от +32 до +35 градусов.

В Киеве 20 июля будет сухо, небольшая облачность. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов.

Карта погоды в Украине на 20 июля