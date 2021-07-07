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В Украину снова ворвутся мощные грозы: дата и карты погоды

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Среда 07 июля 2021 20:58
В Украину снова ворвутся мощные грозы: дата и карты погоды Фото: В Украину снова ворвутся мощные грозы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине снова окажется под воздействием циклона с мощными грозами, которые вернутся уже на этой неделе. При этом температура воздуха будет очень высокой, +30 градусов и больше.

Что будет с погодой в стране с 8 по 12 июля - читайте ниже в нашем материале.

Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают, что в ближайшие три дня почти по всей стране будет преобладать сухая погода с высокой температурой воздуха.

С 8 по 10 июля ожидается +29+33 градуса по всей стране. 8-го числа гроза с дождем вероятна в Крыму и Одесской области. 9-го июля - без осадков, а 10-го числа грозы возможны на крайнем западе.

В Украину снова ворвутся мощные грозы: дата и карты погодыВ Украину снова ворвутся мощные грозы: дата и карты погодыВ Украину снова ворвутся мощные грозы: дата и карты погоды

Погода в Украине 8-10 июля (meteo.gov.ua)

А вот 11-12 июля в страну ворвется циклон с грозами и дождями. Осадки вероятны почти на всей территории страны (разве что 11-го сухо будет в Крыму).

При этом температура воздуха вырастет еще сильнее. Если на западе +27+30, немного выше - на Закарпатье, то на остальных территориях ожидается +30+34 градуса.

В Украину снова ворвутся мощные грозы: дата и карты погодыВ Украину снова ворвутся мощные грозы: дата и карты погоды

Погода в Украине 11-12 июля (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве до середины июля

В Gismeteo прогнозируют ближайший дождь в столице 13-го июля и вместе с ним снижение температуры до +28 градусов. В остальные же дни, вплоть до 15-го числа будет сухо и жарко, +30+33.

В Украину снова ворвутся мощные грозы: дата и карты погоды

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

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Погода в Украине Укргидометцентр
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