В Україну знову увірвуться потужні грози: дата і карти погоди

Погода в Україні знову опиниться під впливом циклону з потужними грозами, які повернуться вже цього тижня. При цьому температура повітря буде дуже високою, +30 градусів і більше.

Що буде з погодою в країні з 8 по 12 липня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Синоптики Українського гідрометцентру попереджають, що в найближчі три дні майже по всій країні переважатиме суха погода з високою температурою повітря.

З 8 по 10 липня очікується +29+33 градуси по всій країні. 8-го числа гроза з дощем ймовірна в Криму та Одеській області. 9-го липня - без опадів, а 10-го числа грози можливі на крайньому заході.

Погода в Україні 8-10 липня (meteo.gov.ua)

А ось 11-12 липня у країну увірветься циклон з грозами і дощами. Опади вірогідні майже на всій території країни (хіба що 11-го сухо буде в Криму).

При цьому температура повітря виросте ще сильніше. Якщо на заході +27+30, трохи вище - на Закарпатті, то на інших територіях очікується +30+34 градуси.

Погода в Україні 11-12 липня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві до середини липня

У Gismeteo прогнозують найближчий дощ у столиці 13-го липня і разом з ним зниження температури до +28 градусів. В інші ж дні, аж до 15-го числа буде сухо і жарко, +30+33.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)