В Украину ворвутся лютые морозы: синоптики назвали дату

Погода в Украине зимой 2020 удивит украинцев резкими перепадами температур в январе и феврале. После аномально теплого декабря, который в этом году устанавливает рекорды в +16 градусов в некоторых регионов, в Украине начнется период морозной и снежной зимы. Такой прогноз дают различные погодные ресурсы - от Gismeteo до народных синоптиков.

Судя по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, морозы придут уже в начале января и будут держаться вплоть до 24-го числа. В начале первого месяца 2020 года ожидается -4... -5 градусов, а с 5 января похолодает до -12... -13. Далее температура будет снижаться и в средине месяца достигнет отметки -15.

"Пик морозов придет на период 19−23 января, когда ожидается до минус 20", - рассказал Горбань.

После морозного периода придет оттепель, которая продержится до первых чисел февраля. При этом синоптик уверен, что январь будет очень снежным - снег будет идти почти каждый день.

Февраль, по мнению синоптика, будет очень суровым, и морозы продержатся вплоть до средины марта.

Синоптики Gismeteo датой прихода морозов называют вторую декаду января. Судя по прогнозу для Киева, морозы до -11 ночью ожидаются уже с 10 января, а 15-го числа они достигнут уже -16 градусов.

Ну а первая декада января будет теплой. На Новый год и Рождество ожидается +5 днем и +3 ночью. Кроме того, на праздники вероятны дожди.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)