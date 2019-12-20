В Україну увірвуться люті морози: синоптики назвали дату

Погода в Україні взимку 2020 здивує українців різкими перепадами температур в січні і лютому. Після аномально теплого грудня, який цьогоріч встановлює рекорди у +16 градусів у деяких регіонах, в Україні розпочнеться період морозної і сніжної зими. Такий прогноз дають різні погодні ресурси - від Gismeteo до народних синоптиків.

Судячи за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, морози прийдуть вже на початку січня і будуть триматися аж до 24-го числа. На початку першого місяця 2020 року очікується -4... -5 градусів, а з 5 січня похолодає до -12... -13. Далі температура буде знижуватися і в середині місяця досягне позначки -15.

"Пік морозів прийде на 19-23 січня, коли очікується до мінус 20", - розповів Горбань.

Після морозного періоду прийде відлига, яка протримається до перших чисел лютого. При цьому синоптик впевнений, що січень буде дуже сніжним - сніг буде йти майже кожен день.

Лютий, на думку синоптика, буде дуже суворим, і морози протримаються аж до середини березня.

Синоптики Gismeteo датою приходу морозів називають другу декаду січня. Судячи з прогнозу для Києва, морози до -11 вночі очікуються вже з 10 січня, а 15-го числа вони досягнуть вже -16 градусів.

Ну а перша декада січня буде теплою. На Новий рік і Різдво очікується +5, вдень +3 вночі. Крім того, на свята вірогідні дощі.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)