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В Украину ворвется западный антициклон, который изменит погоду на длинных выходных

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Среда 13 октября 2021 20:30
В Украину ворвется западный антициклон, который изменит погоду на длинных выходных Фото: Погода в Украине изменится из-за антициклона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится благодаря новому антициклону Oldenburgia с запада, который принесет перемены, выпихнув атмосферный фронт, принесший в страну облачность и осадки.

Какой будет синоптическая ситуация в течение выходных с 14 по 17 октября - читайте ниже в материале Styler.

Что будет с осадками

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра 14 октября дожди удержатся разве что на северо-востоке Украины. Немного влаги придется на западные области - в Карпатах со снегом.

Но без влажности не обойдется - эту роль возьмут на себя туманы, что, по словам синоптика, начнут захватывать все большую и большую территорию.

Небольшой дождь, по словам Диденко, возможен в пятницу, 15 октября, вдоль полосы Одесщина - Кировоградщина - Черкасщина - Днепропетровщина - Харьковщина. Больше осадков не предвидится до конца недели.

На выходных будет холодно

Днем ожидается +8+13 градусов, ночью +1+6. А при прояснениях возможна минусовая температура.

На Покров будет сильный ветер

"Завтра на Левобережье Украины ожидается сильный ветер", - предупредила Наталка Диденко.

В Киеве на Покров и практически до конца недели осадков не будет. Ночью +2+5 градусов, в дневные часы +9+13 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, что будет с температурой и где возможны осадки в ближайшие дни.

В Украину ворвется западный антициклон, который изменит погоду на длинных выходныхВ Украину ворвется западный антициклон, который изменит погоду на длинных выходныхВ Украину ворвется западный антициклон, который изменит погоду на длинных выходныхВ Украину ворвется западный антициклон, который изменит погоду на длинных выходных

Скрин: Погода в Украине с 14 по 17 октября (meteo.gov.ua)

Ранее украинцев предупредили про сильный смог, облако которого разрастается и распространяется по территории страны.

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