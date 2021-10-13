В Украину ворвется западный антициклон, который изменит погоду на длинных выходных

Погода в Украине изменится благодаря новому антициклону Oldenburgia с запада, который принесет перемены, выпихнув атмосферный фронт, принесший в страну облачность и осадки.

Какой будет синоптическая ситуация в течение выходных с 14 по 17 октября - читайте ниже в материале Styler.

Что будет с осадками

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра 14 октября дожди удержатся разве что на северо-востоке Украины. Немного влаги придется на западные области - в Карпатах со снегом.

Но без влажности не обойдется - эту роль возьмут на себя туманы, что, по словам синоптика, начнут захватывать все большую и большую территорию.

Небольшой дождь, по словам Диденко, возможен в пятницу, 15 октября, вдоль полосы Одесщина - Кировоградщина - Черкасщина - Днепропетровщина - Харьковщина. Больше осадков не предвидится до конца недели.

На выходных будет холодно

Днем ожидается +8+13 градусов, ночью +1+6. А при прояснениях возможна минусовая температура.

На Покров будет сильный ветер

"Завтра на Левобережье Украины ожидается сильный ветер", - предупредила Наталка Диденко.

В Киеве на Покров и практически до конца недели осадков не будет. Ночью +2+5 градусов, в дневные часы +9+13 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, что будет с температурой и где возможны осадки в ближайшие дни.

Скрин: Погода в Украине с 14 по 17 октября (meteo.gov.ua)