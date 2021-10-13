Украину накрывает ужасный смог. Такое бывает только в самых грязных центрах Азии и Африки (фото)

Украину накрывает облаком черного смога, которое разрастается и уже завтра-послезавтра, 14-15 октября, может добраться до столицы. Зона грязного воздуха расширяется, о чем свидетельствуют снимки со спутника.

Об этом в Facebook написал эксперт по работе жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко.

Он опубликовал два фото, на которых видно, как облако увеличилось буквально за сутки.

"Уже завтра, послезавтра вот это ужасное красно-черное пятно расширится до Киева, сейчас оно в районе Черкасс и Полтавы", - пишет эксперт.

Коллаж РБК-Украина: Украину накрывает смог (фото: facebook.com/Олег Попенко)

В чем причина загрязнений?

По словам Олега Попенко, загрязнение связано не так с погодными условиями, как с началом отопительного сезона в сельской местности с использованием дров, а также со сжиганием листьев.

"Очевидно, это облако, как процесс накопления выбросов в атмосферу именно в Украине. Такое количество выбросов бывает только в самых грязных центрах Азии и Африки и в больших мегаполисах", - предупредил эксперт и добавил, что такие процессы возникают в Украине ежегодно в начале-середине октября.

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