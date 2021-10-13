Украину накрывает ужасный смог. Такое бывает только в самых грязных центрах Азии и Африки (фото)
Украину накрывает облаком черного смога, которое разрастается и уже завтра-послезавтра, 14-15 октября, может добраться до столицы. Зона грязного воздуха расширяется, о чем свидетельствуют снимки со спутника.
Об этом в Facebook написал эксперт по работе жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко.
Он опубликовал два фото, на которых видно, как облако увеличилось буквально за сутки.
"Уже завтра, послезавтра вот это ужасное красно-черное пятно расширится до Киева, сейчас оно в районе Черкасс и Полтавы", - пишет эксперт.
Коллаж РБК-Украина: Украину накрывает смог (фото: facebook.com/Олег Попенко)
В чем причина загрязнений?
По словам Олега Попенко, загрязнение связано не так с погодными условиями, как с началом отопительного сезона в сельской местности с использованием дров, а также со сжиганием листьев.
"Очевидно, это облако, как процесс накопления выбросов в атмосферу именно в Украине. Такое количество выбросов бывает только в самых грязных центрах Азии и Африки и в больших мегаполисах", - предупредил эксперт и добавил, что такие процессы возникают в Украине ежегодно в начале-середине октября.
Как избежать серьезных последствий от отравления дымом и смогом
- Нельзя долго быть на воздухе, особенно детям и беременным женщинам.
- Не нужно лишний раз открывать окна. А если уже пришлось, то завешивать их влажной тканью и периодически ее менять.
- Для очистки воздуха лучше использовать кондиционер.
- Меньше курить и отказаться от алкоголя.
- Если пахнет дымом - надевать защитные маски, лучше - респираторы.
- Пить побольше жидкости, придерживаться диеты, отказавшись от вредной пищи.
- Несколько раз в день принимать душ.
- Промывать нос и горло соленой водой.
- Для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями важно измерять артериальное давление не менее двух раз в день, при устойчивой артериальной гипертензии - обратиться к врачу.
- В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении одышки, кашля, бессонницы) - проконсультируйтесь с доктором.
Ранее мы писали, что такое метеозависимость, почему мы реагируем на погоду, и как это лечить.