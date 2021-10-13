В Україну увірветься західний антициклон, який змінить погоду на довгих вихідних

Погода в Україні зміниться завдяки новому антициклону Oldenburgia із Заходу, який принесе метаморфози, випхавши атмосферний фронт, що приніс в країну хмарність і опади.

Якою буде синоптична ситуація протягом вихідних з 14 по 17 жовтня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що буде з опадами

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра 14 жовтня дощі втримаються хіба що на північному сході України. Трохи вологи припаде на західні області - в Карпатах зі снігом.

Але без вологості не обійдеться - цю роль візьмуть на себе тумани, що, за словами синоптика, почнуть захоплювати все більшу і більшу територію.

Невеликий дощ, за словами Діденко, можливий у п'ятницю, 15 жовтня, вздовж смуги Одещина - Кіровоградщина - Черкащина - Дніпропетровщина - Харківщина. Більше опадів не передбачається до кінця тижня.

На вихідних буде холодно

Вдень очікується +8+13 градусів, вночі +1+6. А при проясненнях можлива мінусова температура.

На Покрову буде сильний вітер

"Завтра на Лівобережжі України очікується сильний вітер", - попередила Наталка Діденко.

У Києві На Покрову і практично до кінця тижня опадів не буде. Вночі +2+5 градусів, в денні години +9+13 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, що буде з температурою і де можливі опади найближчими днями.

Скрін: Погода в Україні з 14 по 17 жовтня (meteo.gov.ua)