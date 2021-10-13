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В Україну увірветься західний антициклон, який змінить погоду на довгих вихідних

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Середа 13 жовтня 2021 20:30
В Україну увірветься західний антициклон, який змінить погоду на довгих вихідних Фото: Погода в Україні зміниться через антициклон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться завдяки новому антициклону Oldenburgia із Заходу, який принесе метаморфози, випхавши атмосферний фронт, що приніс в країну хмарність і опади.

Якою буде синоптична ситуація протягом вихідних з 14 по 17 жовтня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що буде з опадами

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра 14 жовтня дощі втримаються хіба що на північному сході України. Трохи вологи припаде на західні області - в Карпатах зі снігом.

Але без вологості не обійдеться - цю роль візьмуть на себе тумани, що, за словами синоптика, почнуть захоплювати все більшу і більшу територію.

Невеликий дощ, за словами Діденко, можливий у п'ятницю, 15 жовтня, вздовж смуги Одещина - Кіровоградщина - Черкащина - Дніпропетровщина - Харківщина. Більше опадів не передбачається до кінця тижня.

На вихідних буде холодно

Вдень очікується +8+13 градусів, вночі +1+6. А при проясненнях можлива мінусова температура.

На Покрову буде сильний вітер

"Завтра на Лівобережжі України очікується сильний вітер", - попередила Наталка Діденко.

У Києві На Покрову і практично до кінця тижня опадів не буде. Вночі +2+5 градусів, в денні години +9+13 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, що буде з температурою і де можливі опади найближчими днями.

В Україну увірветься західний антициклон, який змінить погоду на довгих вихіднихВ Україну увірветься західний антициклон, який змінить погоду на довгих вихіднихВ Україну увірветься західний антициклон, який змінить погоду на довгих вихіднихВ Україну увірветься західний антициклон, який змінить погоду на довгих вихідних

Скрін: Погода в Україні з 14 по 17 жовтня (meteo.gov.ua)

Раніше українців попередили про сильний смог, хмара якого розростається і поширюється по території країни.

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