В Украину ворвется сильный антициклон и принесет кардинальную перемену погоды

По данным Наталки Диденко, первая осенняя пятница будет в Украине солнечной.

"Антициклон с центром над Великобританией - такой влиятельный, что будет определять погоду завтра и в Украине. Практически повсюду 3-го сентября осадков не предвидится", - прогнозирует синоптик.

День в стране будет солнечный, однако температура уже не летняя.

Ближайшей ночью предполагается +5+10 градусов, в течение дня +14+19 градусов, а на юге до +20+22 градусов.

Также предполагается сильный порывистый северо-западный ветер на севере, в центре, востоке и юге.

В Киеве 3 сентября будет солнечно, ветрено и прохладно. Ночью +5+8 градусов, днем +15+18 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали карты погоды на пятницу, по которым видно, что по всей стране будет сухо, солнечно, однако температура будет напоминать о календарной осени.

Скрин: Погода в Украине 3 сентября (meteo.gov.ua)