В Україну увірветься сильний антициклон, який принесе кардинальну зміну погоди

За даними Наталки Діденко, перша осіння п'ятниця буде в Україні сонячною.

"Антициклон з центром над Великою Британією - такий впливовий, що визначатиме погоду завтра і в Україні. Практично повсюди 3-го вересня опадів не передбачається", - прогнозує синоптик.

День в країні буде сонячний, проте температура вже не літня.

Найближчої ночі передбачається +5+10 градусів, протягом дня +14+19 градусів, а на півдні до +20+22 градусів.

Також передбачається сильний поривчастий північно-західний вітер на півночі, сході, в центрі та півдні.

У Києві 3 вересня буде сонячно, вітряно та прохолодно. Вночі +5+8 градусів, вдень +15+18 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру показали карти погоди на п'ятницю, за якими видно, що по всій країні буде сухо, сонячно, проте температура нагадуватиме про календарну осінь.

Скрін: Погода в Україні 3 вересня (meteo.gov.ua)