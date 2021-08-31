Синоптики рассказали, когда ждать бабье лето: даты

Бабье лето в сентябре 2021, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, наступит дважды. А потепление в октябре, которое принято считать бабьим летом, на самом деле таковым не является.

Какой будет погода в сентябре, и когда ждать перепадов погоды - читайте в нашем материале ниже.

"Кто то пишет, что у нас в сентябре будет два бабьих лета, да два, только не тогда как наступит тепло. Бабье лето с чисел не сходит", - пишет синоптик в Facebook.

По словам Горбаня первое, "молодое" бабье лето длится начиная с Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа по 11 сентября. А "старое", второе бабье лето - с 11 по 18 сентября.

"Если молодое с дождями, старое - сухое и наоборот. Не бывает, чтобы оба были с дождями или оба сухие... А то у нас пишут и в октябре, пришло тепло - значит это бабье лето", - уточнил Горбань.

Что говорят другие синоптики о погоде в сентябре 2021

Отметим, что прогнозы других синоптиков не так оптимистичны на сентябрь. Наталка Диденко прогнозирует, что со 2 сентября похолодает.

В Gismeteo показали карты погоды на десять дней, судя по которым похолодание продлится со 2 по 6 сентября, а дальше снова потеплеет. По крайней мере, такой прогноз синоптики дали для Киева.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Сам же Горбань прогнозирует, что с 24-25 сентября будут дожди, а с 26 числа и до конца месяца будет пасмурно и холодно.