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В Україну увірветься північний циклон Dana: які області постраждають від негоди

Вівторок 28 липня 2020 12:51
В Україну увірветься північний циклон Dana: які області постраждають від негоди
Погода в Україні (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде спекотною і в той же час з грозами, дощами і поривами вітру

Погода в Україні завтра, 29 липня, покаже справжню боротьбу між двома антициклонами Albrecht і Balu і північним циклоном Dana. Останній увірветься в спеку і буде заправляти погодою на Заході, Вінницькій, Житомирській, частково Київській областях.

Так, за словами синоптика Наталки Діденко, атмосферний фронт циклону Dana принесе грозові дощі у названу вище частину країни. А ось інша територія належатиме сухій повітряній масі.

У середу протягом дня очікується +30+35 градусів, у західних областях +26+30 градусів.

У Києві завтра можливі грози та місцями дощі. Найбільша ймовірність опадів у другій половині дня і ввечері. Завтра у столиці буде спекотно - до +33 градусів.

Але вже в четвер у Київ прийде послаблення до +26+27 градусів, а у п'ятницю, суботу і неділю очікується істотний спад до +22+24 градусів.

Водночас, за інформацією Укргідрометцентру, 28-29 липня в центральних, східних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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