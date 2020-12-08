В Україну увірветься потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні зміниться (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні принесе суттєве потепління вже в четвер, 10 грудня. Але при цьому висока ймовірність опадів, а місцями - сильних. Але найближча середа, 9 грудня, все ще буде морозною.

Так, згідно з даними синоптика Наталки Діденко в Facebook, завтра країна побуде під впливом потужного північно-східного антициклону Xavier. Тому істотних опадів не буде.

Невеликий дощ або мокрий сніг імовірний в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму.

Синоптик також попередила про сильний вітер, який буде задувати зі східного та південно-східного напрямків.

Температура найближчої ночі -4... -10, на Сході до -12 градусів, у західних областях від 0 до -4 морозу, а на Півдні близько нуля. Вдень у середу очікується від -3 морозу до +2 тепла, а на Півдні до +4 градусів. А от на Закарпатті та в Криму до +5+9 градусів.

А ось 10 грудня повітряна маса з північного заходу Європи принесе нам істотне потепління, а також помірні або сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вони можливі на Заході, Півночі, частині Центру та Одеській області.

У Києві в середу вдень до -4 градусів, вітряно і сухо. А в четвер знизиться атмосферний тиск, температура вдень підвищиться до нуля або до +1 градуса. Крім того, у цей день в столиці очікуються помірні, можливо навіть сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Збережеться також сильний вітер.

А ось синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, якою буде погода по країні у найближчі два дні.

Погода в Україні 9 і 10 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що метеорологи розповіли, яких сюрпризів чекати від зими в Києві.

А ось синоптики оновили прогноз до кінця грудня 2021-го року.