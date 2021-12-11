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В Украину ворвется потепление с сильными дождями: кому с погодой катастрофически не повезет

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Суббота 11 декабря 2021 06:30
В Украину ворвется потепление с сильными дождями: кому с погодой катастрофически не повезет Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине на выходных будет относительно теплая. Но в большинстве регионов синоптики прогнозируют осадки в виде сильных дождей и местами – с мокрым снегом.

Какая погода ждет украинцев на выходных, рассказала синоптик Наталка Диденко и в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу Наталки Диденко, на выходных в Украине будет тепло, от +4 до +9 градусов. Холоднее будет только на западе страны, от -2 до +3 градусов. А в воскресенье холод доберется до восточных областей.

"Территория Украины будет находиться во влажной воздушной массе. Ожидаются периодически мокрый снег и дожди. На востоке осадков будет меньше, но влажность будет усиливать туманы. На выходных юго-восточный ветер будет порывистым, сильным, местами до штормовых порывов", - предупредила синоптик.

В Киеве на выходных будет тепло, однако ожидается сильный ветер вечером в субботу. Также возможен небольшой дождь.

Как отметила Диденко, сильное похолодание в Украину придет уже на Андрея, 13 декабря.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, дожди в субботу охватят Ровно, Житомир, Черкассы, Кропивницкий, Днепр, Сумы, все северные области страны и столицу.

Теплее всего будет на юге, до +10 +13 градусов, холоднее всего на западе. Ночью там ожидается до -1 градуса, днем от +2 до +4 градусов.

В столице в субботу, 11 декабря, ожидается от +6 до +8 градусов.

В Украину ворвется потепление с сильными дождями: кому с погодой катастрофически не повезет

Карта погоды в Украине на субботу, 11 декабря

В воскресенье сильные дожди и снежные ливни охватят все западные области страны, дожди пройдут в центральных областях и захватят юг. Также осадки ожидаются в Киеве.

На юге прогреется до +7 +10 градусов, на востоке и западе синоптики обещают от -3 до +1 градуса, в центре +4 +6 градусов.

В Украину ворвется потепление с сильными дождями: кому с погодой катастрофически не повезетКарта погоды в Украине на воскресенье, 12 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили об ухудшении погоды на следующей неделе.

А также рассказывали о том, что синоптик дала прогноз погоды на Новый год.

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