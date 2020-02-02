В Украину ворвется настоящая погодная стихия: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшие дни будет ненастной. Многие области накроет мощный атмосферный фронт с ливнями с мокрым снегом, а также сильным порывистым ветром. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, сильные осадки ожидаются уже 4-5 февраля, ну а 3 февраля почти по всей стране будет влажная погода с небольшими дождями и высокой температурой - от +4 до +9 по стране и +9... +12 в южных областях.

Вероятность осадков самая низкая в Черниговской и Сумской областях, на Востоке, Юге и в Закарпатской области дожди будут сильнее, на остальных территориях - небольшой дождь. При этом будет задувать ветер от 7 до 12 метров в секунду, местами с порывами.

В Киеве 3 февраля днем +5... +7, ближайшей ночью +3... +5. Будет сыро, вероятен небольшой дождь и порывистый ветер.

Погода в Украине 3 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Уже 4 февраля довольно сильный дождь с мокрым снегом ожидается в западных областях. Маловероятны осадки в Центре и Крыму, а на остальных территориях небольшой дождь, будет пасмурно.

При этом похолодает до +2... +6, на Юге +5... +8, ночью начнутся заморозки - до -1 на Севере и Востоке, на остальных территориях в ночное время будет немного больше нуля.

В среду, 5 февраля, мощные ливни, мокрый снег и порывистый ветер накроют южные, центральные и восточные области. В остальных регионах синоптическая ситуация будет более спокойная.

Температура около нуля в ночное и дневное время, в южных областях от +2 до +6 градусов, в Крыму до +10.

Погода в Украине 4 и 5 февраля (фото: meteo.gov.ua)

6 февраля осадки из дождя превратятся в снег, поскольку минусовая температура будет как днем, так и ночью. В западных областях осадков будет больше, на остальных территориях небольшой снег. Днем на термометрах будет от 0 до -3 мороза, ночью -4... -8 кроме Востока (0... -2) и Юга (-1... -5).

В пятницу 7 февраля днем по-прежнему будет морозно, а вот ночной мороз достигнет -10 в восточных областях. Ожидается небольшой снег.

Погода в Украине 6 и 7 февраля (фото: meteo.gov.ua)