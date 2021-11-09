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В Украину ворвется антициклон с сильными морозами: синоптики рассказали, ждать ли еще тепла

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Вторник 09 ноября 2021 20:30
В Украину ворвется антициклон с сильными морозами: синоптики рассказали, ждать ли еще тепла Фото: Погода в Украине принесет морозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет сильные морозы в ближайшие дни из-за затяжного антициклона. Сильного потепления ждать нам пока нельзя, но температура немного смягчится, правда - вместе с дождями.

Что будет с погодой в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале Styler.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, самым холодным днем и ночью станет среда, 10 ноября.

"Погоду на территории Украины будет формировать антициклон TILDA, поэтому, как мы знаем, на осадки рассчитывать не стоит. Также при отсутствии значительной облачности температурные отметки существенно снизятся", - заявили в гидрометцентре.

Температура ночью -4... -9 градусов, на юге от -3 до +2. Днем по стране +3+8 градусов, на Закарпатье до +11.

В Украину ворвется антициклон с сильными морозами: синоптики рассказали, ждать ли еще тепла

Скрин: Погода в Украине 10 ноября (meteo.gov.ua)

Уже 11 ноября погода немного смягчится, но будет все еще морозно, однако без осадков.

Первый атмосферный фронт в ближайшей перспективе ожидается лишь в воскресенье, 14 ноября. Ночные морозы отступят.

Смотрите ниже прогноз на картах Укргидрометцентра до конца недели.

В Украину ворвется антициклон с сильными морозами: синоптики рассказали, ждать ли еще теплаВ Украину ворвется антициклон с сильными морозами: синоптики рассказали, ждать ли еще теплаВ Украину ворвется антициклон с сильными морозами: синоптики рассказали, ждать ли еще теплаВ Украину ворвется антициклон с сильными морозами: синоптики рассказали, ждать ли еще тепла

Скрин: Погода в Украине 11-14 ноября (meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo в прогнозе для Киева показали, что после незначительного потепления в конце недели, нас ждут "погодные" качели, но больше +5 градусов температура повышаться не будет.

В Украину ворвется антициклон с сильными морозами: синоптики рассказали, ждать ли еще тепла

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на две недели (gismeteo.ua)

Ранее климатолог рассказала, что в Украине летом будет еще жарче, и что будет с климатической ситуацией в ближайшие годы.

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