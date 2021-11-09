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В Україну увірветься антициклон з сильними морозами: синоптики розповіли, чи чекати ще тепла

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Вівторок 09 листопада 2021 20:30
В Україну увірветься антициклон з сильними морозами: синоптики розповіли, чи чекати ще тепла Фото: Погода в Україні принесе морози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе сильні морози найближчими днями через затяжний антициклон. Сильного потепління чекати нам поки не можна, але температура трохи пом'якшиться, правда - разом з дощами.

Що буде з погодою в найближчі дні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, найхолодніше вдень і вночі буде в середу, 10 листопада.

"Погоду на території України формуватиме антициклон TILDA, тому, як ми знаємо, на опади розраховувати не варто. Також при відсутності значної хмарності температурні позначки істотно знизяться", - заявили в гідрометцентрі.

Температура вночі -4... -9 градусів, на півдні від -3 до +2. Вдень по країні +3+8 градусів, на Закарпатті до +11.

В Україну увірветься антициклон з сильними морозами: синоптики розповіли, чи чекати ще тепла

Скрін: Погода в Україні 10 листопада (meteo.gov.ua)

Вже 11 листопада погода трохи пом'якшиться, але буде все ще морозно, однак без опадів.

Перший атмосферний фронт в найближчій перспективі очікується лише в неділю, 14 листопада. Нічні морози відступлять.

Дивіться нижче прогноз на картах Укргідрометцентру до кінця тижня.

В Україну увірветься антициклон з сильними морозами: синоптики розповіли, чи чекати ще теплаВ Україну увірветься антициклон з сильними морозами: синоптики розповіли, чи чекати ще теплаВ Україну увірветься антициклон з сильними морозами: синоптики розповіли, чи чекати ще теплаВ Україну увірветься антициклон з сильними морозами: синоптики розповіли, чи чекати ще тепла

Скрін: Погода в Україні 11-14 листопада (meteo.gov.ua)

Синоптики в прогнозі для Києва показали, що після незначного потепління в кінці тижня, нас чекають "погодні" гойдалки, але більше +5 градусів температура підвищуватися не буде.

В Україну увірветься антициклон з сильними морозами: синоптики розповіли, чи чекати ще тепла

Скрін: Погода в Києві, прогноз на два тижні (gismeteo.ua)

Раніше кліматолог розповіла, що в Україні влітку буде ще спекотніше, і що буде з кліматичною ситуацією в найближчі роки.

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