В Україну увірветься антициклон з сильними морозами: синоптики розповіли, чи чекати ще тепла
Погода в Україні принесе сильні морози найближчими днями через затяжний антициклон. Сильного потепління чекати нам поки не можна, але температура трохи пом'якшиться, правда - разом з дощами.
Що буде з погодою в найближчі дні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, найхолодніше вдень і вночі буде в середу, 10 листопада.
"Погоду на території України формуватиме антициклон TILDA, тому, як ми знаємо, на опади розраховувати не варто. Також при відсутності значної хмарності температурні позначки істотно знизяться", - заявили в гідрометцентрі.
Температура вночі -4... -9 градусів, на півдні від -3 до +2. Вдень по країні +3+8 градусів, на Закарпатті до +11.
Скрін: Погода в Україні 10 листопада (meteo.gov.ua)
Вже 11 листопада погода трохи пом'якшиться, але буде все ще морозно, однак без опадів.
Перший атмосферний фронт в найближчій перспективі очікується лише в неділю, 14 листопада. Нічні морози відступлять.
Дивіться нижче прогноз на картах Укргідрометцентру до кінця тижня.
Скрін: Погода в Україні 11-14 листопада (meteo.gov.ua)
Синоптики в прогнозі для Києва показали, що після незначного потепління в кінці тижня, нас чекають "погодні" гойдалки, але більше +5 градусів температура підвищуватися не буде.
Скрін: Погода в Києві, прогноз на два тижні (gismeteo.ua)
Раніше кліматолог розповіла, що в Україні влітку буде ще спекотніше, і що буде з кліматичною ситуацією в найближчі роки.