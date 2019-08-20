Украину вновь накроет адская жара: синоптики шокировали прогнозом

Погода в Украине 20 августа (коллаж: РБК-Украина)

Погода все лето испытывает жителей Украины резкими колебаниями температур

Погода в Украине во вторник, 20 августа, принесет очень сильную жару, которая накроет большинство областей. Об этом свидетельствуют данные сайта Украинского гидрометцентра.

Кроме того, завтра украинцам стоит ждать полного штиля - ветер со скоростью 3-8 метров в секунду будет едва шевелить верхушки деревьев.

Осадки, согласно Укргидрометцентру, не предвидятся. Но синоптик Наталка Диденко высказала предположение, что на Западе все же есть вероятность дождей с грозами. На остальных территориях - жарко и сухо.

Погода в Украине 20 августа (фото: РБК-Украина)

Так, судя по карте погоды, небольшая облачность все еще сохранится в ряде северо-западных областей. На остальной территории жгучее солнце будет прикрываться облаками лишь изредка.

Температура по всей стране будет практически одинаковой и колебаться в пределах от +28 до +31 градуса.

В Киеве сегодня будет жарко, как и везде, от +28 до +30. Осадки не предвидятся.

Погода в Украине 20 августа (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Ранее мы писали, что на Японию обрушился тайфун "Корса". Ветер скоростью 35 метров в секунду переворачивал движущиеся автомобили, а о побережье бились шестиметровые волны. В сети публикуют шокирующие видео стихийного бедствия.

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