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В Украину вместе с потеплением придут весенние грозы: где ожидается ненастная погода

Фото: Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни принесет много дождей, а вместе с ними – повышение температуры воздуха. Также синоптики прогнозируют грозы во многих областях страны.

Какая погода ждет украинцев в ближайшее время, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На Пасху, 24 апреля, в Украину придет долгожданное потепление. В большинстве областей температура воздуха днем поднимется до +16 +18 градусов, в южной части местами до +20 градусов.

Дожди охватят все восточные, центральные и северные области, немного будет капать в Николаеве, а также на западе страны – во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде.

Сразу после Пасхи, 25 апреля, температура воздуха поднимется еще на несколько градусов. Синоптики прогнозируют в понедельник от +21 до +24 градусов, только в западных областях будет от +17 до +19 градусов.

Грозы пройдут по всем западным областям страны, на остальной территории будет сухо.

Карта погоды в Украине на понедельник, 25 апреля

26 апреля грозы продвинутся дальше – они охватят западные, северные, центральные области, зацепят Сумы, Полтаву. На остальной территории на востоке, а также в южной части – будет сухо.

Температура воздуха будет колебаться от +21 до +24 градусов, только на западе ожидается от +17 до +19 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 26 апреля

Тем временем 22 апреля в Украине будет мокро и пока еще прохладно. Кратковременные дожди синоптики прогнозируют во всех областях страны, кроме Закарпатья, Днепра, Харькова и южных областей.

Ночью ожидается от +4 до +7 градусов, днем прогреется до +10 +12 градусов, на востоке до +14 градусов, в южных областях местами до +15 градусов.

В Киеве 22 апреля небольшой дождь, ожидается сильный ветер. Ночью +4 +6 градусов, днем столбики термометров покажут +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 22 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, где и когда будет +20 градусов и выше.

А также рассказывали о том, синоптики назвали дату ощутимого потепления в Украине.

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