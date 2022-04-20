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Погода в Украине принесет сюрприз: синоптики назвали дату потепления

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Среда 20 апреля 2022 08:02
Погода в Украине принесет сюрприз: синоптики назвали дату потепления Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшее время порадует повышением температуры воздуха. Дожди с нашей территории не уйдут, но вот градусы постепенно поползут вверх.

Какая погода ждет украинцев в ближайшее время и когда потеплеет, рассказали в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 23 апреля дневная температура воздуха поднимется до +16 +18 градусов почти во всех областях страны. Немного прохладнее будет на Волыни, во Львове, на Закарпатье и в северных областях – от +10 до +14 градусов. Ночная температура будет колебаться в пределах +5 +8 градусов.

Дожди охватят практически все области страны, сухая погода возможна только на юге и в части восточных областей – Харьковская, Днепропетровская, Луганская и Донецкая.

В Киеве 23 апреля синоптики прогнозируют дождь, возможен сильный ветер. Ночью +6 +8 градусов, днем +16 +18 градусов.

Погода в Украине принесет сюрприз: синоптики назвали дату потепления

Карта погоды в Украине на субботу, 23 апреля

24 апреля, на Пасху, потепление придет во все регионы страны. Кратковременные дожди охватят все области страны, кроме Одессы и Николаева. Ночью ожидается +5 +8 градусов, днем прогреется до +18 +20 градусов, только в западных областях местами +12 +16 градусов.

В Киеве на Пасху пройдет кратковременный дождь. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем ожидается +16 +18 градусов.

Погода в Украине принесет сюрприз: синоптики назвали дату потепления

Карта погоды в Украине на воскресенье, 24 апреля

Тем временем, 20 апреля, в Украине ожидается солнечная и прохладная погода. Небольшие дожди ожидаются в центральных и южных областях. Зацепит также Полтаву, Днепр и Запорожье. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами.

Ночью на западе будет очень холодно, от -1 до -3 градусов, в остальных регионах от +3 до +6 градусов, на востоке местами до +7 +9 градусов.

Днем в центральной части, на западе и севере страны от +9 до +11 градусов. На юге до +12 градусов, на востоке от +10 До +14 градусов.

В Киеве 20 апреля небольшая облачность, без осадков. Ночью +2 +4 градуса, днем от +9 до +11 градусов.

Погода в Украине принесет сюрприз: синоптики назвали дату потепленияКарта погоды в Украине на среду, 20 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, какая погода ожидается на Пасху в Украине.

А также мы рассказывали о том, какая погода в Украине будет в этом году летом.

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