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В Україну разом з потеплінням прийдуть весняні грози: де очікується негода

Фото: Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями принесе багато дощів, а разом з ними – підвищення температури повітря. Також синоптики прогнозують грози в багатьох областях країни.

Яка погода чекає українців найближчим часом, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На Великдень, 24 квітня, в Україну прийде довгоочікуване потепління. У більшості областей температура повітря вдень підніметься до + 16 +18 градусів, у південній частині місцями до + 20 градусів.

Дощі охоплять всі східні, центральні та північні області, трохи капатиме в Миколаєві, а також на заході країни – у Львові, Івано-Франківську та Ужгороді.

Відразу після Великодня, 25 квітня, температура повітря підніметься ще на кілька градусів. Синоптики прогнозують у понеділок від +21 до +24 градусів, тільки в західних областях буде від +17 до + 19 градусів.

Грози пройдуть по всіх західних областях країни, на решті території буде сухо.

Карта погоди в Україні на понеділок, 25 квітня

26 квітня грози просунуться далі - вони охоплять Західні, Північні, центральні області, зачеплять Суми, Полтаву. На решті території на Сході, а також у південній частині - буде сухо.

Температура повітря коливатиметься від + 21 до +24 градусів, тільки на заході очікується від +17 до + 19 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 26 квітня

Тим часом 22 квітня в Україні буде мокро і поки ще прохолодно. Короткочасні дощі синоптики прогнозують у всіх областях країни, крім Закарпаття, Дніпра, Харкова та південних областей.

Вночі очікується від + 4 до +7 градусів, вдень прогріється до +10 +12 градусів, на сході до +14 градусів, у південних областях місцями до + 15 градусів.

У Києві 22 квітня невеликий дощ, очікується сильний вітер. Вночі + 4 +6 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +9 + 11 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 22 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де і коли буде + 20 градусів і вище.

А також розповідали про те, синоптики назвали дату відчутного потепління в Україні.

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