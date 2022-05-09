В Украину вернутся заморозки: синоптики заявили о "желтом" уровне опасности

Погода в Украине принесет ночные заморозки в ближайшие несколько суток, но впоследствии в страну придет сильное потепление.

Читайте ниже в материале Styler прогноз погоды на ближайшие дни.

"Ночью 10 и 11 мая в Украине, кроме большинства западных и южных областей, на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов (І уровень опасности, желтый)", - предупредили в Укргидрометцентре.

Подробный прогноз на 10 мая

По данным Наталки Диденко, 10-го мая будет преобладать сухая солнечная погода.

"Только на северо-востоке - Сумщина, Полтавщина, Харьковщина, а вечером и повсюду на востоке Украины - временами небольшой дождь. Также может полить в Карпатах и на Закарпатье", - прогнозирует синоптик.

Завтра будет сильный ветер

На Левобережье Украины порывы северо-западного ветра будут достигать сильных, до 15-20 метров в секунду, включительно с прибрежными районами.

Что будет с температурой

Температура воздуха ближайшей ночью будет невысокой, +3+7 градусов, местами заморозки.

Днем потеплеет до +15+19 градусов, на Закарпатье и на юге Одесской области теплее, до +18+22 градусов.

Свежее во вторник в Луганской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях, +12+15 градусов.

Прогноз для Киева

В Киеве погода предполагается сухой, свежеватой и ветреной.

Ночью +5 градусов, на окраинах возможны небольшие заморозки, днем +15 градусов.

Когда потеплеет

По данным Украинского гидрометцентра, с 11 мая начнет теплеть с запада Украины. 12-14 числа будет очень тепло, +20+28, однако с периодическими дождями и грозами. Теплее всего будет в четверг 12 мая.

Наталка Диденко прогнозирует, что в конце недели температура воздуха вернется в нынешние климатические рамки, станет больше дождей с грозами".